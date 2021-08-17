Depremzedenin yaşam şansını arttıracak çanta

Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ), yüzde 90 öz kaynakla "Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası" geliştirdi.

Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda görevli makine mühendisi Engin Şanlı, bilgisayar teknikeri Hüseyin Teke, inşaat mühendisi Sadık Çınar ile makine teknikeri Alpaslan Ateşer, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen teknoloji içerikli yarışmalara katılmak amacıyla 'Yenilikçi Memurlar Takımı'nı kurdu.

Yenilikçi Memurlar, Anadolu'daki deprem ve doğal afet gerçeğinden yola çıkarak, afetten etkilenen kişilerin olumsuz şartlarda hayatta kalabilmesi ve kurtarılmasını kolaylaştıracak, ihtiyaçların bir araya toplandığı "Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası"nı geliştirdi.

Güneş enerjisi paneli ile şarj olabilen, GPS ile konum bilgisi paylaşan, sireni, uyarıcı ışık düzeneği ve radyosu olan, bilgisayar ve cep telefonlarının şarj ünitesine sahip Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın 21-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek finalinde yarışma hakkı kazandı.

“PROJEMİZ AFETZEDELERİN HAYATTA

KALMA ŞANSINI ARTIRACAK”

Proje sorumlusu Engin Şanlı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, çok yönlü çanta ile hem doğal afetlere dikkat çekmeyi, hem de afetzedelerin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da olası bir depremde 650 bin civarında yapının hasar almasının öngörüldüğünü vurgulayan Şanlı, şunları dile getirdi:

“Yıkılacak bu kadar çok binaya deprem için kritik zaman olan ilk üç günde ulaşmak neredeyse imkansız. Böyle bir durumda can kayıplarının büyük çoğunluğunu müdahale edilemeyen afetzedeler oluşturacaktır. Buradan yola çıkarak, en az 3 gün ve üzeri sürede enkaz altında kalındığında hayatta tutacak bir cihazın geliştirilmesi yönünde bir proje hazırladık. Afetzedelerin hayatta kalma şansını artıracak projemiz kapsamında, yüzde 90 öz kaynakla prototipini ürettiğimiz çok amaçlı afet çantası, deprem gibi doğal afet anında enkaz altında kalanların, bir an önce bulundukları yerden kurtarılmasını ve ilk yardımın ulaştırılmasını sağlayacak özellik sunuyor.”

“AFETZEDELERİN HIZLA YERİNİN TESPİT

EDİLMESİNE YARDIMCI OLUYOR”

Afet çantasının ilk örneğinin tamamlandığını ve seri üretime başlanabileceğini dile getiren Şanlı, şöyle devam etti:

“Taşınabilir ve dayanıklı plastik malzemeden kasaya sahip çanta, afet sonrasında enkaz altında kalanların yaşamsal faaliyetlerini sürdürülebilmesi amacıyla farklı ekipmanlarla donatıldı. Çantadaki modüler cihaz, güçlü bir jel aküyle 1 haftaya yakın enerji beslemesiyle kullanılabiliyor. Haberleşme cihazı ve köpeklerin de duyabileceği frekansta ses üreten siren sayesinde iletişime geçilerek afetzedelerin hızla yerinin tespit edilmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu çanta sayesinde afetzedenin yeri kolaylıkla tespit edilebilecek ve hayatta kalma şansı daha yüksek olacak.”

Şanlı, Çok Amaçlı Doğal Afet Çantası Projesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldıklarını belirterek, "Afet Yönetimi Kategorisinde katıldığımız festivalde, ön değerlendirme sonucunda 26'ncı olan projemiz, daha sonraki aşamalarda yapılan değerlendirmelere göre de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Finaline kaldı. Şimdi, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST final etabını bekliyoruz. Finalde derece alacağımıza inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (AA)