Depremde çocuklarını kaybeden Yücel Ailesi: “Rıza Bey Apartmanı çocuk parkı olsun”

Babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Feda, Lena ve Vera’nın hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’nın yerine yeni bir apartman yapılmamasını isteyen acılı anne Emine Toklu Yücel, “Rıza Bey Apartmanı kuzularımı, yeğenlerimi, annemi ve onlarla birlikte 32 canı daha bizden aldı. Orada benim yavrularım, annem, yavrularımın oynadığı komşu çocuklarımız, komşularımın can verdiği yerde bina yapılacak, içinde insanlar oturacak. Böyle bir şeyi benim yüreğim kaldıramaz” diyerek, bu kadar çocuğun can verdiği bir yerin çocuk parkı olması gerektiğini söyledi.



Yücel, “Yitirdiğimiz çocuklarımızın anısına başka çocukların koşup oynayabileceği bir çocuk parkı neden olmasın. Parkın bir köşesinde, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin anısının yaşatılacağı bir anıt neden olmasındı” dedi.

Öte yandan Kuşsaray Köylüleri de acılı ailenin talebine destek olmak amacıyla “Bu güzel çocuklar seslerini, gülüşlerini de alıp İzmir depreminde gittiler. Onlara ve birçok çocuğa mezar olan Rıza Bey Apartmanı park olsun, çocukların sesi olsun, sonsuzluğa giden yavrularımızın son sesleri olsun” talebiyle sosyal medya üzerinden hashtag kampanyası başlattı. (Haber Merkezi)