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“Deprem olmadan önce gerekli önlemler alınmalı”

MHP Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Özcan, Çorum’un deprem bölgesinde yer aldığına dikkat çekerek, “Olası bir depremde oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek için ne yapıyoruz?” diye sordu.

“Deprem olmadan önce gerekli önlemler alınmalı”

MHP Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Özcan, Çorum’un deprem bölgesinde yer aldığına dikkat çekerek, “Olası bir depremde oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek için ne yapıyoruz?” diye sordu.

07 Şubat 2020 Cuma 00:18
“Deprem olmadan önce gerekli önlemler alınmalı”

Özcan, “Deprem, eninde sonunda yüzleşeceğimiz bir gerçek. Şehrimiz eski bir yerleşim alanı ve kentsel dönüşüm yapılması gereken birçok binamız var. Bunların yapılabilirliğini artırmak için bir çalışmamız var mı? Yakın tarihlerde imara açılan veya yapılaşmanın başlamadığı yerlerde yeniden değerlendirme yapılmasını, dikey mimariden ziyade yapay mimari yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Binalar arasında çekme mesafelerinin yeniden değerlendirilmelidir. Deprem olmadan, bu acıyı tatmadan Çorum Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapmak, belediyenin asli ve acil görevidir. Elazığ depreminde ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” açıklamalarında bulundu. (Taner ŞİMŞEK)

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