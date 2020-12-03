Deprem bölgesindeki hizmetlere teşekkür

İzmir’de geçtiğimiz ay meydana gelen depremden sonra bölgeye giden ve bir süre burada kalan Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları hastane yönetimi tarafından teşekkür belgesi ile takdir edildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, deprem sonrası bölgede görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “İzmir'de meydana gelen depremde insanların hayatlarını kurtarmak ve sağlıklarına kavuşturmak için göstermiş olduğunuz gayretli ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız ve iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek de İzmir’de yaşanan afette önemli görevleri başarıyla gerçekleştiren tüm sağlık çalışanlarımızın verdikleri hizmetlerden gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

(Haber Merkezi)

