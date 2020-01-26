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Deprem bir kez daha içimizi yaktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depremi sonrası 640 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. AFAD, enkazdan altından 45 kişinin sağ kurtarıldığını, 1566 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ölü sayısı ise 35 olarak açıklandı.

Deprem bir kez daha içimizi yaktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ depremi sonrası 640 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı. AFAD, enkazdan altından 45 kişinin sağ kurtarıldığını, 1566 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ölü sayısı ise 35 olarak açıklandı.

26 Ocak 2020 Pazar 18:41
Deprem bir kez daha içimizi yaktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli meydana gelen depremde 1607 kişinin yaralandığını ve depremin ardından toplam 640 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi. Sarsıntılardan 20’sinin büyüklüğünün 4’ün üzerinde olduğu açıklandı.

AFAD’ın verilerine göre enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 35. AFAD’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

1521 BİNA ANALİZ EDİLDİ

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan çadırların dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 1521 bina analiz edilmiştir. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucu aşağıda sunulmaktadır.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile diğer çalışma gruplarından 192 personel görev yapmaktadır. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek vermektedir.

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar toplam 3 bin 733 personel, 554 araç, 17 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracıyla devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalıştırılmamaktadır.” (İHA)

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