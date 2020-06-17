Depodan 15 yıl sonra çıktı

Çorum’da işyerinin önüne açtığı sergide satışa başlayan Kıloğlu, kara lastik adı verilen ayakkabılara ilginin azaldığını ancak insanların kara lastiklere bakıp geçmişe gittiklerini söyledi.

Esnaf Kıloğlu, yaptığı açıklamada “Kara lastik adı verilen ayakkabılara eskisi gibi yoğun ilgi gösterilmese de, insanların bakmak için geliyor ve onları yıllar öncesine götürüyor. ‘Bende kara lastikten çok giymiştim’ diyenler oluyor” dedi.

Kıloğlu, 15 yıl önce depoda gördükleri kolileri açtıklarında içerisinden kara lastik ayakkabıların çıktığını belirterek “Bizde onları alıp iş yerinin önünde satışa çıkardık” ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Ahmet Güngör ise "Kara lastik ayakkabılar. Daha önceki yıllarda yoğun ilgi görüyordu. Sadece köylerde bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar giyiyor ve mevsimine göre üretilirdi” diye konuştu.