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Depo ve binaya molotoflu saldırı

ÇORUM’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Depo ve binaya molotoflu saldırı

ÇORUM’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir pastanenin deposu ile yan taraftaki bina girişine molotof attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:46
Depo ve binaya molotoflu saldırı

Olay, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selimiye 5'inci Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir binanın giriş girip kapısıyla pastaneye ait depoya, molotofkokteylli saldırı düzenledi. Depoda yangın çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında depoda ve binanın girişinde zarar oluştu.

Pastane sahibi Ali A., polise verdiği ifadesinde “Benim hiç kimse ile bir sorunum olmaz. Sanırım bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hedefi şaşırmış olabilir” dedi.

Polis olay yerinde yapılan incelemenin ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 07.08.2019 15:51
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