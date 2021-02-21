DentaGross Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açıldı

Çorum ile bölgesinin ilk ağız ve diş sağlığı merkezi olan DentaGross Çorum Şubesi önceki gün düzenlenen törenle Kadeş Barış Meydanı yanında hizmete girdi.

Türkiye’deki 20. Şubesini Çorum’a açan DentaGross’un açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, DentaGross Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçın Genç, Yönetim Kurulu üyesi Fatih Dalma, DentaGross Çorum Şubesi Başhekimi Dt. Burcu Cebeci Yıldızhan, Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Kazancı, kurucu ortak Rifat Akdoğan, Danışman Hekim Dr. Ramazan Yıldızhan ile çok sayıda davetli katıldı.

Ortodonti Uzmanı (Çene Cerrahı) Diş Hekimi Fatih Kazancı bu merkezin Çorum ve bölge insanına hizmet etmek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek “Bu merkez Çorum’a bir değer katacak inancındayım. Bu merkezi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın ve CHP Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi’nin mesajının okunmasından sonra Başhekim Dt. Burcu Cebeci Yıldızhan kürsüye geldi. Yıldızhan, merkezin açılışına katılanlara teşekkür ederek uzun bir yolculuğa çıktıklarını, bu yolculuğu böyle bir açılışla taçlandırdıkları için mutlu olduklarını açıkladı.

Entamed Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Fatih Altun da farklı bir şehirde, farklı kahramanlarla, zorlu bir süreçten geçerek Çorum’a kazandırdıkları büyük bir projeyi açtıklarını vurguladı. Çorumlulara güzel bir hizmet sunmayı hedeflediklerini de belirten Altun, katılımcılara teşekkür etti.

Törende son olarak Entamed Grup Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Yalçın Genç bir konuşma yaptı. Davetlileri selamlayan Yalçın Genç, 22 yıllık diş doktoru olduğunu, mesleğe başladığında bir hayali olduğunu, olabildiğince çok insana olabildiğince doğru sağlık hizmeti vermek olduğunu, önce bunu küçük bir muayenede gerçekleştirdiğini, daha sonra büyüyerek uluslararası bir marka haline geldiklerini, ülke çapında 20’ye yakın şube, dünyada iletişim noktaları ile global bir marka haline geldiklerini söyledi.

Amaçlarının daha çok mutlu insan ürütmek olduğunu, bunun için de Çorum’a geldiklerini belirten Yalçın Genç, artık Çorum’un çevre illerden misafir ağırlamaya başladığını dile getirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da konuşmasında böyle güzel bir işletmeyi Çorum’a kazandıran yatırımcıları ve doktorları kutladı. Bu işyerinin güzel hizmetlere vesile olmasını dileyen Milletvekili Kaya, Çorum’un ihtiyacı olan bu kliniğin kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte özel diş kliniklerinin önemini bir kez daha anladıklarını söyleyen Kaya, bu anlamda da gerçekten anlamlı bir hizmetin olduğunu vurguladı.

Alanında uzman hekim kadrosu, 4 katlı 550 metrekare alanlı ve 6 muayene odası ile Çorumlulara hizmet verecek olan DentaGross Çorum Şubesi’nin açılışında daha sonra ise dua edilerek kurdela protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri DentaGross Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni gezerek faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte açılıştan sonra DentaGross Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek hem açılış nedeniyle tebrik ettiler hem de çalışmaları ile ilgili bilgi aldılar.

Ceylan ve beraberindeki heyet “Sağlık sektöründe önemli yatırımların merkezi haline gelen Çorum’umuzda dentaGROSS Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Diş sağlığı ve tedavisi konusunda hemşehrilerimize önemli hizmetler sunacağını inandığımız merkezin hayırlı olmasını temenni ediyorum” görüşünü dile getirdiler.

(Haber Merkezi)