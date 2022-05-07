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Denizler anıldı

68 devrimci gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 50’nci yıldönümlerinde anıldı. 

Güncel 07.05.2022, 11:41
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Denizler anıldı

Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından Özdoğanlar Kavşağı’nda Denizlerin idamlarının 50. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin de destek verdiği basın açıklamasında sık sık, “Deniz, Yusuf, Hüseyin, sürüyor, sürecek mücadelemiz”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Faşizme ölüm, halka hürriyet” sloganları atıldı. 
Hazırlanan basın açıklamasını okuyan EMEP İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, Denizlerin 50 yıldır anıldığını, ancak 6 Mayıs ve etkinliklerin sembol mahiyetinde olduğunu belirterek, “Çünkü onları sadece 6 Mayıs haftası boyunca yapılan eylem ve etkinliklerle anmıyoruz. Onları 50 yıldır, devrim ve sosyalizm mücadelesinde zorluklarla her karşılaştığımızda, enerjilerinden ataklığından, halka ve devrime bağlılıklarından feyz alarak, başarılarımızda da onların amaçlarıyla birleşmenin hazzını yaşarken yeniden yeniden, hiçbir gün ve törenle sınırlamadan, mücadelenin içinde anıyoruz” dedi. 

Denizlerin avukatı Halit Çelenk’i de özlemle ve saygıyla andıklarını kaydeden Özünel, “Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerikan 6. Filosuna ve NATO’ya karşı çıkarken, o gün Denizlere saldıranlar, 6 Filonun önünde secdeye duranlar bugün iktidardalar. Bunların sahte antiemperyalist söylemleri, iki emperyalist kamp arasında rüzgârgülü gibi bir o yana bir bu yana dönmekten ibaret” ifadelerini kullandı. 
Denizlerin grev ve işçi direnişlerinde, köylü mitinglerinde, Gezi’de milyonların yüreğinde, öğrenci eylemlerinde, akademisyenlerin zulme karşı direnişinde yaşadığını belirten Özünel, “Denizler halktır ve onları kimse halktan koparamaz” dedi.   
“Emperyalizm tüm gerici değerleri göreve çağırırken, bizler dünyanın işçileri, emekçileri ve ezilen halkları olarak tüm devrimci değerleri yeniden kuşanmak zorundayız” diyen Özünel, konuşmasını şu şekilde tamamladı:
“Devrimci tarihimizin kilometre taşlarından olan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bu mücadelede her daim bizlere güç verecektir. 
Gün emperyalizme ve tek adam yönetimine karşı birleşik emek cephesini ve demokrasi güçlerinin birliğini sağlama günüdür. Gün, restorasyoncu hayallere kapılmadan, halkın gerçek egemenliğine dayanan demokratik bir anayasa ve kurucu bir meclis için devrimci demokratik mücadeleyi yükseltme günüdür. 
Katledilmelerinin 50’nci yılında Deniz, Yusuf ve Hüseyin ile devrimci mücadelede hayatını kaybeden tüm devrimcileri saygı ve özlemle anıyor, onlara verdiğimiz ‘Bitmeyen yürüyüşü sürdüreceğiz’ sözümüzü yineliyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)

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