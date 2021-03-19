Denizhan Y.B.O’dan Diş Hekimi Şimşek’e ziyaret

Okullarından mezun KBB Uzmanı Ferhat Şimşek, Cengiz Arslan ve Diş Hekimi Deniz Yurdakul’un da hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı sohbetler yapılırken, Diş Hekimi Murat Şimşek, “Başta ziyaretlerinden dolayı okulumuzun köşe taşı, hepimizin hocası bizim daima güzel anılarla hatırladığımız değerli büyüğümüz Muzaffer Dursun olmak üzere Okul Müdürümüz Emrah İşçen beye, öğretmenlerimiz İsa Penekli, Abdulkadir Bayrak ve Süleyman Bulut’a teşekkür ediyorum” dedi.

Emrah İşçen, okullarından mezun doktorları ziyaret etmekten ve onlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sosyal sportif çalışmalarının yanı sıra akademik başarıları ile de gurur duyduğumuz doktorlarıma teşekkür ediyorum. Bunları öğrencilerimize sürekli anlatarak onları da motive ediyoruz. Bu vesileyle Murat Şimşek hocamıza işyerinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)