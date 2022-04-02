Denizbank’tan esnafa avantajlı kredi

Denizbank Şube Müdürü Mehmet Konak ve Bireysel Bankacılık Satış Yöneticisi Sinem Karakaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek, bankalarının esnaf ve sanatkarlara sunduğu avantajlı ürünler hakkında bilgi verdiler.

Denizbank Şube Müdürü Mehmet Konak ile Birlik Başkanı Recep Gür arasında imzalanan protokol gereği esnaf ve sanatkarlar, ilk 6 ayı ödemesiz uygun faiz oranı ile 150 bin TL’ye kadar taksitli ticari kredi, Bonus Business kartlar için 500 TL, yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli taksitli nakit avans ve avantajlı komisyon oranı ile Deniz POS avantajından yaralanabilecekler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, Denizbank yetkililerine esnaf ve sanatkarlara sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)