Deniz Yalıtım’ın usta semineri 26 Şubat’ta

Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri tarafından düzenlenen ilk seminerde ustalara ürettikleri ürünler, ısı yalıtım uygulamaları ile ilgili teknik bilgiler ve Deniz Puan kampanyası hakkında bilgi verildi.

Deniz Yalıtım Üretim Sorumlusu Kimya Yüksek Mühendisi Nur Taşkın, ustalara fabrika ve laboratuvarlar gezdirildi. Seminerde, üretim ve kalite kontrol sistemleri hakkında bilgiler verilirken ürün seçiminin önemi, hangi ürünü nerede kullanılması gerektiği gibi önemli konular hakkında detaylı açıklama yapıldı.

Usta seminerlerinin devam edeceğini belirten Nur Taşkın, fabrika gezisine katılmak, üretilen ürünler, ürünlerin uygulamaları ve Deniz Puan Kampanyası hakkında bilgi sahibi olmak için 26 Şubat 2022 tarihinde yapılacak seminere tüm ustaları davet etti.

(Aliye ÖNCEL)

