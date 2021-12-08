DENEYAP’ta 8 adet proje şenliği yapılacak

Robotik ve Kodlama Proje Şenliği Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, ÇORİMDER İl Başkanı Ayhan Boyraz ve Çorum DENYAP öğrencileri ile aileleri katıldı.

Şenlikte Çorum DENEYAP İl Koordinatörü Engin Uzun yaptığı konuşmada, 2017 yılında hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi’nin Türkiye Teknoloji Takımları Vakfı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturulmuş bir proje olduğunu hatırlattı.

Engin Uzun, “Bu proje ile genç bireylerin gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmaları beklenmektedir. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Projesi 1. faz olarak pilot seçilen 12 ilde kurularak hayata geçirilmiştir. 2. faz olarak 18 il daha eklenmiştir. Ana temada 81 il 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesinin kurulması planlanmış ve proje hızlı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. 2. faz iller arasında olan Çorum DENEYAP Atölyemize 100 ortaokul, 62 lise öğrencimizin asil olarak kaydı gerçekleşmiş ve 3 yıl boyunca teknoloji tabanlı eğitimler alarak yarınlarımızın bilim insanlarının yetiştirilmesinde çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

DENEYAP atölyeleri hakkında bilgi vererek 2 yıl boyunca 8 farklı teknoloji eğitimiyle donatılan gençler için 8 adet proje şenliği düzenleneceğini de belirten Uzun, ilk şenliğin Robotik ve Kodlama alanında olduğunu, 3 yıl boyunca mezun olan takımlarla çalışmalarının devam edeceğini böylece geleceğin mühendislerinin ve mimarlarının yetişeceğini de dile getirdi.

Konuşmanın ardından Robotik ve Kodlama Proje Şenliği’nde dereceye giren gruplara ödüllerini protokol üyeleri verdi. Şenlik toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

