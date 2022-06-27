DENEYAP atölyesi Çorum’u temsil etti

14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, “Göbeklitepe” teması ve “Ahican tarihin sıfır noktasında” sloganıyla Şanlıurfa'da başladı.

MEB koordinesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST), Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ACROME iş birliğinde düzenlenen yarışma, GAP Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmaya 8 ülkeden finale kalan 5 bin 425 öğrenci ve öğretmen, 2 bin 453 robot projesiyle katılıyor.

Ahlatcı Holding sponsorluğunda Çorum DENEYAP atölyesi öğrenci ve danışmanlarından oluşan 40 kişilik ekip 8 farklı robot ile şehrimizi temsil ediyor.

Törenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ise bu sene TEKNOFEST’in 16 farklı ilde birbirinden farklı yarışmalarla başladığını, Kastamonu'da Türkiye drone şampiyonası yapıldığını, Şanlıurfa’da MEB Robot Yarışması gerçekleştirildiğini, Ağustos ve Eylül ayında da aralıksız etkinliklerin süreceğini kaydetti. Kökçam, “Bu yıl 150 bin takım, 600 binin üzerinde gencimiz, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor. Her şeyi unutalım, bugün Türkiye'de 600 bin gencin bilimle, teknolojiyle ilgileniyor olduğu düşünmek bile bu ülke için umut var olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan kura çekilişi sonrası yarışmalar başladı.

(Haber Merkezi)

