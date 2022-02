Denetimler yüzde 43 artarken, ölümlü kazalar % 55 azaldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021-2023 Karayolu Güvenliği Eylem Planı ile politika belgesindeki konuların hayata geçirilerek 2030 yılında can kayıplarının 2020 yılına göre yüzde 50 ve daha aşağı seviyesine çekilmesinin hedeflendiği hatırlatıldı.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün bu hedef doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırdığının belirtildiği açıklamada, “2021 yılında il genelinde trafik denetimleri bir önceki yıla göre yüzde 43,2 artırılmıştır. 2020 yılına göre 2021 yılında yazılan trafik idari para cezası karar tutanağı sayısında ise yüzde 7'lik düşüş olmuştur” ifadesine yer verildi.

Denetimlerin sonuç verildiğine dikkati çekilen açıklamada, “2020 yılında 9 ölümlü trafik kazası olmuş, 2021 yılı içerisinde ise yüzde 66,7 düşüşle bu sayı 3'e kadar düşmüştür. 2020 yılı içinde trafik kazaları sonucu 9 can kaybı yaşanmış iken 2021 yılında yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda can kayıplarında yüzde 55,6 oranında düşüş meydana gelmiş olup, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, incinebilir yol kullanıcıları olarak adlandırılan motosiklet, bisiklet gibi taşıtların karıştığı kazalarda 2020'de 5 kişinin vefat ettiği, 2021'deki etkili denetim faaliyetleri sonucu can kaybının yüzde 80 azalarak 1'e düştüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, etkin denetim çalışmaları neticesinde trafik denetleme şube müdürlükleri sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü trafik kazalarını en fazla azaltan iller sıralamasında yedinci sırada yer aldığı vurgulandı. (AA)