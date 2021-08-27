Denetimler sıklaştı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

20-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 155 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 112 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup, geriye kalan 43 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Bununla birlikte yine Çorum merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 12 bin 527 kişi denetlendi.

Ayrıca denetim ekiplerince 5 bin 866 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek, gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimler kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 4 kişi hakkında tutanak tutularak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 26 işyeri ve kişiler için ihlal uyarısı yapıldı.

27 Ağustos tarihi itibariyle karantina yurdunda kalan kimsenin olmadığı da duyuruldu. (Haber Merkezi)