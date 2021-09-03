Denetimler devam ediyor

27-Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 201 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 42 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup, geriye kalan 159 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Bununla birlikte yine Çorum merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 8 bin 200 kişi denetlendi.

Ayrıca denetim ekiplerince 5 bin 353 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek, gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimler kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 6 kişi hakkında tutanak tutularak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 1 işyeri ve kişiler için ihlal uyarısı yapıldı.

3 Eylül tarihi itibariyle karantina yurdunda kalan kimsenin olmadığı da duyuruldu. (Haber Merkezi)

