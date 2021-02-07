Denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor

29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Çorum’da 16 adet ihbar alınırken, mahalle denetim ekiplerince gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerince 793 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 2.534 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 121 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

05.02.2021 tarihi itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden 1 kişidir.”

(Haber Merkezi)