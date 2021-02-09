“Denetimin yetersizliği gıda fiyatını etkiliyor”

TZOB Başkanı Bayraktar, gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi. Bayraktar, son dönemde gıda ürünlerinde görülen fiyat artışlarını ve alınması gereken tedbirleri değerlendirdi. Mevsim itibarıyla özellikle yaş meyve ve sebzede fiyatların arttığı bir döneme girildiğinin altını çizen Bayraktar, diğer yandan yurt dışı fiyatlarındaki artış ve kurların yüksekliğine de bağlı olarak, tahıl grubu ve ham madde teminindeki sıkıntılar yüzünden bitkisel yağlar ile hayvansal ürünlerde de yükseliş olduğunu söyledi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, özelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olağanüstü durum ve iklim değişikliğiyle fiyatların dalgalandığına işaret ederek İthalata dayalı girdi kullanımının getirdiği yüksek fiyatların özellikle çiftçiyi olumsuz etkilediğini, ülkede tarımsal üretim-pazarlama sürecinde sıkıntıların devam ettiğini, üretici fiyatlarında yaşanan artışın gıda ürünü fiyatlarını da etkilediğinin vurguladı.

Üretimin planlı yapılması ve dışa bağımlılığı azaltıcı politikaların uygulanması gerektiğini belirten Bayraktar gıda fiyatlarında yapısal ve kalıcı bir çözüm için, üretici örgütlerinin daha fonksiyonel hale getirilmesini önererek bu örgütlerin mali ve idari açıdan güçlendirilmesinin ve tüketiciye kadar ürünü ulaştırmanın her safhasında yer almasının önemini vurguladı.

(AA)