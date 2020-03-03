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Denetime gelen zabıtayı bıçakladı

ÇORUM'da denetime gelen zabıta memurları ile  işyeri sahibi arasında çıkan tartışmada işyeri sahibi zabıtayı  omzundan bıçakladı.

Denetime gelen zabıtayı bıçakladı

ÇORUM'da denetime gelen zabıta memurları ile  işyeri sahibi arasında çıkan tartışmada işyeri sahibi zabıtayı  omzundan bıçakladı.

03 Mart 2020 Salı 15:53
Denetime gelen zabıtayı bıçakladı

 Olay, çevre yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

İddialara göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otogar içerisinde bulunan ve daha önce evraklarının olduğu gerekçesiyle  çiğ köfte dükkana denetime gitti.

Denetim sırasında işletme sahibi 47 yaşındaki Erol Ç. ile zabıta memuru 50 yaşındaki Ahmet Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada çıkan arbede sırasında   Erol Ç, zabıta Ahmet Y’nin omzundan yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.   Otomobille hastaneye götürülen Ahmet Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu  ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 

(Yusuf ÇINAR)
 

Olayın ardından gözaltına alınan Erol Ç, emniyetteki sorgusunun ardından  adliyeye sevk edildi. Erol Ç, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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