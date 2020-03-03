Denetime gelen zabıtayı bıçakladı

Olay, çevre yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

İddialara göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, otogar içerisinde bulunan ve daha önce evraklarının olduğu gerekçesiyle çiğ köfte dükkana denetime gitti.

Denetim sırasında işletme sahibi 47 yaşındaki Erol Ç. ile zabıta memuru 50 yaşındaki Ahmet Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada çıkan arbede sırasında Erol Ç, zabıta Ahmet Y’nin omzundan yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobille hastaneye götürülen Ahmet Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)



Olayın ardından gözaltına alınan Erol Ç, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Erol Ç, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.