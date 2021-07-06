Denetim yapan polis memuru, maske takmayanların peşine düştü

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni normalleşmeyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ve maskesini düzgün takmayan yüzlerce insanı uyardı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar, polisin uyarısıyla birlikte ‘maskem var ama cebimde unutmuşum, maske takılmayacak biliyordum, çok pardon hemen takıyorum, hava çok sıcak’ gibi bahaneler sıraladı. Bazı vatandaşlar ise karşısında polisi görünce yolunu değiştirmek istedi. Denetim yapan polis memuru da, uzaklaşanların peşine düşüp maskelerini takmaları hususunda uyarıda bulundu. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde çok sayıda kişiyi uyaran polis memuru, “Sağlığınız için mutlaka maske takmalısınız, lütfen maskenizi kolunuza değil, ağzınızı burnunuzu kapatacak şekilde düzgün takın” gibi sözlerle uyarıda bulundu.

(Yusuf ÇINAR)