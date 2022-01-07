Denetim Komisyonu yeniden belirlendi

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı gelir-gider ve hesap işlemlerini incelemek üzere ilgili kanun gereği Denetim Komisyonu üyelikleri için seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda Belediye Meclis üyeleri arasından 5 kişi belirlendi.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üye sayılarına göre üye verdikleri Denetim Komisyonu’nun 3 üyesi AK Parti, 2 üyesi ise CHP grubundan belirlendi.

Gizli oyla yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliği için AK Parti Grubu İsmail Bölükbaş, Kenan Özüyağlı ve Meryem Demir’i, CHP Grubu ise Nazik Bulut ve Şentürk Gülnaz’ı aday gösterdi.

Yapılan seçim sonucunda İsmail Bölükbaş, Kenan Özüyağlı, Meryem Demir, Nazik Bulut, Şentürk Gülnaz Denetleme Komisyonu’na seçildiler. (Taner ŞİMŞEK)

