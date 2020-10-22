Denetim ekibi sayısı artacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında önceki gün saat 16.00’da Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda olağanüstü olarak toplandı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın 18 Ekim 2020 tarih ve 17174 sayılı genelgesinde koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışlarının tüm dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığının görüldüğünün belirtildiği, ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrinin ve olası risklerinin göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nca birlikte değerlendirilmesi neticesinde bir takım kararların alınmasının gerekliliğinin ifade edildiği vurgulandı. Olağanüstü olarak yapılan toplantıda bazı kararlar alınarak kamuoyuna açıklandı.

Buna göre Covid-19 salgını ile mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, bilhassa yerel yönetimlerin (Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdaresi) takip, denetim ve uyarı ekseninde yürütülen çalışmalara daha fazla katkı sunmasına karar verildi.

Çorum’da hayatın her alanına yönelik belirlenen kısıtlamalara, önlemlere ve kurallara uyulmasının temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, kolluk birimleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerinin artırılması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasına da karar verildi.

Ayrıca ilimiz sınırları içindeki şehirlerarası yol güzergahındaki tesislerin daha sıkı denetlenmesine, havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle bu alanların daha sık havalandırılmasına yönelik hazırlanan metnin sesli duyuru sistemleri ile vatandaşa duyurulmasına, filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyenler hakkında idari ve adli işlem yapılmasına, son dönemde temaslı bildirim oranlarında yaşanan düşünün önlenmesine, şehir içi toplu ulaşımda HES kodu uygulanmasına yönelik sistem entegrasyonunun ivedilikle sağlanmasına, YEDAŞ’ta da HES kodu zorunluluğu olmasına, denetim ve tedbirlerde aksaklıklara meydan verilmemesi için kurumların koordinasyonunun sağlanmasına da karar verildiği bildirildi.

(Haber Merkezi)