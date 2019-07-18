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Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz

Dün, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir açık mektup yazdım ve “ciddi, seviyeli, yapıcı” yerel basının yaşatılması ve güçlendirilmesi için devlet desteğinin çekilmemesi, tersine daha da artırılması, ama o arada “adalet adına” da gazete vasfını taşımayan yayın organlarının elemeye tabi tutulması gerektiğini “nezaketle” ifade etmeye çalıştım.

Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz

Dün, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben bir açık mektup yazdım ve “ciddi, seviyeli, yapıcı” yerel basının yaşatılması ve güçlendirilmesi için devlet desteğinin çekilmemesi, tersine daha da artırılması, ama o arada “adalet adına” da gazete vasfını taşımayan yayın organlarının elemeye tabi tutulması gerektiğini “nezaketle” ifade etmeye çalıştım.

18 Temmuz 2019 Perşembe 01:03
Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz

Bugün de, Çorumlu hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Ama özellikle, Çorum’u gerçekten seven, Çorum’un iyiliğini, çıkarını, yararını her şeyin önüne koyan; toplumsal barıştan, birlik, beraberlik ve kardeşlikten, demokratik hoşgörüden, insan haklarına ve doğaya saygıdan yana olan, ekonomide, eğitim, kültür ve sanatta, turizmde, sağlıkta, sporda bölgesinin merkezi “Büyük Çorum” hedefine inananlara sesimi duyurmak istiyorum.

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor; dev firmalar karton kuleler gibi yıkılıyor, iş dünyası zorda, esnaf dayanma gücünün sonuna geldi. TESK’in verilerine göre ülke genelinde 5.5 yıl içinde 570 bin esnaf batmış. Çorum’da, hava parasıyla bile dükkan bulunamayan ana caddede, sayısız dükkan boş, kiracı bekliyor. Büyük umutlarla açılan nice işyeri, 6 ay zor dayanıyor.

Bütün bu zorlukların farkında olarak söylüyorum ki, teslim olmaya, kendimizi umutsuzluk girdabına kaptırmaya hakkımız yok. Her şeye rağmen güçlü olmalıyız, mücadeleyi elden bırakmamalıyız ve “dayanışmanın en fazla zor günlerde önem taşıdığı ve değerli olduğu” gerçeğini akıldan çıkarmamalıyız. Özellikle de, Çorum’un demokratik kurumlarını kaybetmeme adına, azami duyarlılığı göstermeliyiz.

Yerel basın, belirttiğimiz bu demokratik kurumların en önemlilerinden biri. Ve yerel basının yaşatılması için beklenen destek, yaşanılan ekonomik sıkıntıların gerekçe gösterilemeyeceği kadar küçük. Buna karşılık, bırakacağı boşluk, kolay kolay doldurulamayacak kadar büyük olacaktır. O demokratik kurumu bir daha yerine koymak, çok büyük bedeller ödemeyi gerektirecektir.

Sevgili hemşehrilerim, ben yılmadan, yorulmadan Çorum için, gelecek güzel günler için mücadeleye devam ediyorum. Yine, Çorum adına en küçük bir umut kırıntısını bile kovalamaya sonuna kadar devam edeceğim. Bu duyarlılığı taşıyan herkesi de bu imecede görmek istiyorum.

Yerel basının çöküşüne izin vermeyeceğinize inanıyoruz
Yerel basının çöküşüne izin vermeyeceğinize inanıyoruz
Son Güncelleme: 18.07.2019 01:09
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