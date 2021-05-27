“Demokrasiyi ve hukuku egemen kılmak istiyoruz”

Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerin olmadığı, hukukun egemenlerin elinde baskı ve sindirme aracı haline getirildiği günleri yaşadığını kaydeden Özdel, “Yaşanan durum, aydınların, gençlerin, kadınların ve tüm çalışanların korku ve baskı ortamında sindirildiğini göstermektedir. Onlarca gazeteci, akademisyen, üniversite öğrencisi, siyasetçi tutuklu durumdadır.

Herkesin ifade, bilim, sanat, örgütlenme, gösteri, seçme ve seçilme, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan hukuk devleti ilkesinin son kırıntıları da yok ediliyor. Kadınların, farklı inanç ve milliyet kimliklerinin, eşitlik hak taleplerine yönelik saldırılar artarak sürmektedir. Saldırıların nasıl ve kimler tarafından organize edildiği de bu gün bir suç örgütü liderinin beyanları ile tekrar hatırlanmaktadır” dedi.

“KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ ORTADAN KALDIRILDI”

Demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırıldığı, yargı ve yasama organlarının yürütme gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı’nın doğrudan vesayeti altına konulduğu; Anayasa ve yasalar yerine genelge-kararname-defacto güç kullanımıyla karakterize bir hukuksuzluğun temel yönetme tarzı olduğunu vurgulayan Özdel, bir Cumhuriyet Savcısının pandemi ile ilgili tüm yapılanların hukuka aykırı olduğunu belirtmesine bile tahammül edilemediğini ve görevden alındığını söyledi.

“TEMEL TALEBİMİZ EŞİTLİK VE ADALET”

İnsanlığın ortak kazanımı ve aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağı ortak mirası olan insan hakları ile temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinin dayanışmayla mümkün olduğunu kaydeden Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu topraklar, bu coğrafya üzerinde yaşayan herkese karşı sorumlu olduğumuzu kabul ederek bir arada mücadele etmenin ve dayanışmanın hepimize güç ve umut vereceği inancımızı paylaşıyoruz. Bu nedenle uzun yıllardan bu yana Çorum Emek ve Demokrasi Platformunun bileşenleri olarak kentimizde demokratik hak ve özgürlük talepleri için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu temelde mücadele eden işçilerin mücadelelerinde destek oluyoruz. Kadınların, gençlerin taleplerine sahip çıkıyoruz.

Gelinen aşamada demokrasi güçlerinin yan yana gelmesi ve birlikte mücadele etmesi zorunluluktur. Bu nedenle temel taleplerimiz, hukuk, parlamenter demokrasi, eşitlik ve adalettir. Bu taleplerin önce yerellerde sağlanması gerekir.

28 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda ülke gündemi ile bağlantılı olarak Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı’nın katilleri yargılansın talebi ile yapacağımız basın açıklamasına tüm kurum, kuruluş ve yurttaşlarımızı davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)