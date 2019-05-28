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“Demokrasiye yönelik tehditlere karşı teyakkuzdayız”

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen, demokrasinin ve millet iradesinin infaz edildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıldönümünde başta Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere, bütün demokrasi şehitlerinin rahmetle anıldığı ifade edildi.

“Demokrasiye yönelik tehditlere karşı teyakkuzdayız”

Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen, demokrasinin ve millet iradesinin infaz edildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıldönümünde başta Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu olmak üzere, bütün demokrasi şehitlerinin rahmetle anıldığı ifade edildi.

28 Mayıs 2019 Salı 20:47
“Demokrasiye yönelik tehditlere karşı teyakkuzdayız”

Genç Türkiye’nin ilk darbesi olan ve maalesef bir darbe geleneği başlatan 27 Mayıs 1960 darbesinin, seçimlerde halkın büyük desteğini alan ve üç dönem üst üste iktidarda kalan bir yönetimin, tamamen düzmece gerekçelerle ve silah zoruyla, zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılması olayı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Çarpık modernleşme sürecimizin en dikkat çekici hadiselerinden biri olan 27 Mayıs darbesi, iktidarı milletten alıp seçkin bir azınlığa teslim etmiştir. Bu azınlık bir taraftan demokrasiyi ülkeye biz getirdik diye övünürken diğer taraftan demokrasinin katledilmesine alkış tutmuştur. Darbeciler tarafından Yassıada’da bir başbakanın, bakanların, insanların onuru ve haysiyeti ayaklar altına alınmış, kurulan düzmece mahkemede “Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor” denilerek ahlaksızca ve kanunsuz bir şekilde infazlara cevaz verilmiştir.

O günden bu güne Türkiye’de siyaset sahnesindeki temel mücadele Anadolu insanıyla, Batıcı seçkinler arasında geçmektedir. Kendini elit gören ve Anadolu insanını aşağılayan ve deyim yerindeyse adam yerine koymayan bu hastalıklı anlayış, vesayeti her on yılda bir millete dayatır hale gelmiş; nihayet 15 Temmuz’da da FETÖ’cü darbenin yolunu açmıştır.

Bu vesileyle Çorum İnsani Değerler Platformu olarak milli iradeye, demokrasimize karşı yapılan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Millet olarak milli ve manevi değerlerimize, onur ve haysiyetimize, demokrasimize yönelen tehditlere karşı her an teyakkuzda olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

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