“Demokrasiye pranga vurmak istediler
İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türk devletinin işgali, esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik yapılan hain kalkışmanın bir ihanet ve terör saldırısı olduğunu dile getirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.
15 Temmuz’da vücutlarını siper ederek şehadet şerbeti içen kahraman şehitleri rahmet ve saygıyla anan, gazilere de şifa ve sağlık dileyen Özsaçmacı, tüm siyasi ve ideolojik kaygılardan azade biçimde sadece demokrasinin yaşatılması ve millet iradesinin üstün tutulması için FETÖ mensubu teröristlerle canı pahasına mücadele eden halka şükranlarını sunduklarını da açıklayarak mesajında şu görüşlere yer verdi:
“15 Temmuz gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen canilerin halkına silah doğrultması birer ihanet simgesi olarak tarihe geçti. Şu bilinmelidir ki hiçbir bahane; demokrasiden kopuşa, silahlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, milletimizin vatan hainlerine karşı, ülkesine, devletine ve millî iradesine sahip çıktığı destandır. "O karanlık gecede kahramanca mücadele verirken iehit düşen vatan evlatlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum”
(Haber Merkezi)
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