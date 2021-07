“Demokrasinin vazgeçilmez unsuru bağımsız medyaya tahammül gerekir”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu , medyaya yönelik getirilen tasarruf tedbirlerinin başta yerel medya olmak üzere basın kuruluşlarının faaliyetlerine sekte vuracağını belirtti.

Karar ile Çorum 'daki 25 medya kuruluşunun önemli ölçüde maddi zorluklar yaşayacağını ve birçoğunun faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacağını belirten DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Vargeloğlu, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'nın ve TBMM'nin muaf tutulduğu tasarruf tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarının yerel basına yönelik abonelik ve gazete alımına kısıtlama getirildi. Halkın haber alma hakkının en önemli savunucusu konumunda bulunan yerel basına yönelik getirilen bu tedbir ile bu olağanüstü ve zorlu şartlar altında yayın yapan yerel medya kuruluşları ekonomik bir darboğaza sürüklenecektir.

Tedbirlerin aktif olarak uygulanması durumunda başta Çorum 'daki 25 medya kuruluşu olmak üzere ülkemizin her noktasındaki birçok medya kuruluşu faaliyetlerini sonlandıracak, gazeteciler ve bağlı çalışanlar işsiz kalacaktır. Yerel demokrasinin önemli bir temsilcisi olan ve halkın sorunlarını gündeme getirerek sosyal dengeyi sağlama görevini üstlenen medya kuruluşlarına yönelik bu tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Yandaş gazetecilerin her türlü fırsattan ve nimetten faydalandırıldığı bir sistemin hakim olduğu ülkemizde sadece abonelik ve gazete satışı ile ayakta durarak yayın yapan yerel medyaya yönelik getirilen bu karar; dürüst, ilkeli ve halkın safında yer tutan medya mensuplarına yönelik bir ambargodur. Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan bağımsız ve tarafsız medyaya tahammül etmekte güçlük çeken siyasi saiklerin aldığı bu kararı, tasarruf ile bağdaştırmak mümkün değildir. Her türlü israfın her türlü kurumda had safhada yaşandığı ülkemizde tasarrufun öncelikle bu kararı alanlar tarafından uygulanmasının gerekliliği açıktır.

1-2 TL'lik gazete ücretleri ile tasarruf yapmaya çalışanları; öncelikli olarak 3'er, 4'er maaşları, on binlerce son model makam araçlarını, ülkenin dört bir yanındaki sarayları, vatandaşın hiç kullanmadığı altyapı yatırımlarına verilen garanti ücretlerini ve yok pahasına satılan ülke kaynaklarını sorgulamaya davet ediyoruz.

DEVA Partisi olarak yerel medyanın güçlendirilmesi ve çok sesli yapısının korunması için destek çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)