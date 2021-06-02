“Demokrasinin gelişmesi için yerel basına büyük ihtiyaç var”

Toplantıya, BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yaldıran, BİK Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, BİK Şube çalışanları ile yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BİK Genel Müdürü Duran, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gazetecilerin de sağlık ve güvenlik personeli kadar sıkıntı yaşadığını belirterek kurumun da pandemi döneminde zarar ettiğini ancak 81 ilde temsilciliklerini oluşturduktan sonra yeniden kâra geçmeye başladığını açıkladı.

DESTEKLERİ ANLATTI

Sektörün sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek için geldiği Çorum’da yerel medya temsilcilerinin talep ve önerilerini dinleyen BİK Genel Müdürü Duran, kurum olarak özellikle Kovid-19 salgını döneminde yerel medyaya sağladıkları destekler hakkında da bilgi aktardı.

Basın İlan Kurumu olarak ülkedeki 32.’nci istişare toplantısını Çorum’da yaptıklarını, gazetecilik kültürünün yaşatılması anlamında yerel basını çok önemsediklerini vurgulayan Duran, gazetecilerin birer kamu görevlisi olduğunu, salgın döneminde bazı gazetecilerin hayatını kaybettiğini ve onlara Allah’tan rahmet dilediğini vurguladı.



“YEREL BASININ YAŞAMASI ŞART”

Yerel basının BİK’in aldığı yüzde 15’lik komisyonla ilgili sürekli sorgulandığını ancak bu komisyonun kanunla belirlendiğini ve alınan ücretlerin yine sektöre harcandığını anlatan Duran, “Kurum çok para kazansın, çok zengin olsun derdinde değiliz. Sektöre harcamadıktan sonra bizde para olmasının hiçbir anlamı yok. Bu yüzde 15in kendi içinde bir matematiği var ve biz de bunu devam ettirmek durumundayız. Değişmesi talebi gelirse biz de kendi hesaplarımızı ortaya koyarız. Kara geçiyoruz parayı yine basına dağıtıyoruz. Onlara yönelik hizmetlere harcıyor ayrıca kurumun genel giderleri karşılanıyor. Gazetecilere kredi desteği, cemiyetlere destek, eğitimler ve diğer çalışmalar hep bu ücretten karşılanıyor. Gerçi artık Covid-19 ile birlikte hesapta para da kalmıyor. Devlette yeniden tek hesap yani havuz sistemine geçilmiş durumda. Bu sisteme göre hesabımızdaki para Maliye Bakanlığı’na gidiyor.

Biz bu dönemde operasyon geliri ve giderini örtüştürmeyi başardık. Bundan sonra sektörle ilgili daha iyi adımlar atabileceğiz. Burada basına da önemli görevler düşüyor. Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz. Onlara ulusala baktığımız gibi bakmıyoruz. Yerel gazetelerin yaşamasını istiyoruz. Türkiye’de demokrasi kültürü gelişecekse yeşerecekse bu yazılı basın sayesinde olacaktır. Biz bunun bilincindeyiz. Ben geldiğimden beri pandemi yaşanıyor. Siz kurallara uyma konusunda hassas olun. Biz de sizi incitmemek için hassas oluruz. Demokrasi kültürünün gelişmesi yerel basının ayakta kalması ile mümkün olabilir. Yerel gazetelerin ülkenin kılcal damarıdır. Bu nedenle yerel gazeteler yaşamalıdır” diye konuştu.

“İNTERNET MEDYASINDA DA GAZETETİCİLİK

KÜLTÜRÜNÜN HAKİM OLMASINI İSTİYORUZ”

İnternet medyasının doğrulattırma mekanizmasında yaşanan soruna dikkat çeken BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Gazetecilik kültürü açısından da özellikle son dönemde internet medyasının gelişmesinde gazetecilerin, gazetecilik kültürünün hakim olmasını istiyoruz. İnternet medyasında doğrulattırma mekanizmasının sorunu olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bunu kötü niyet olarak algılamıyoruz. Değerlendirmiyoruz. Önce haberi ben gireyim. Benim haberime şu kadar erişim gelsin. Doğru mu? Yanlış mı? Bu haber ona sonra bakarız. Gazetecilikte böyle bir hataya mahal veremezsiniz. O gazeteyi baskıdan çıkarırsınız o hatayı düzeltirsiniz” diye konuştu.

“GAZETELERİN İÇERİK ÜRETEN

İNTERNET SİTELERİ OLMALIDIR”

Gazetelerin internet sitelerinin bulundukları şehirlerde en fazla ilgi gören, en fazla içerik üreten internet siteleri olmasını istediklerini anlatan Duran, “Çünkü zaman evriliyor. Kağıttan büyük ölçüde uzaklaşılıyor. Tiraj sorununu hepimiz yaşıyoruz. Pandeminin özel bir etkisi var. Artık kağıda basmayıp internet üzerinden yayın yapan gazeteler var. Dünyanın nereye gittiğini görmeliyiz. En çok satan, en çok tirajı olan gazete aynı zamanda en çok internet sitesine sahip değil.

Birçok ilde maalesef gazeteler internet sayfalarına gereken önemi vermiyor. Editoryal altyapı oluşsa, birkaç tane eleman istihdam edilse, içerik üretse ve gazetelerimiz kendi gazetecilik kültürlerini bu sitelere aktarsalar. Bu anlamda eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Salgın sürecinde online eğitim vermeye başladık. Bu süreci birlikte göreceğiz, birlikte göreceğiz ve geliştireceğiz. Pandemi döneminde bir dizi önlemler aldık. Kurum olarak biraz daha bağımsız hareket edebilmenin kabiliyetini gösterdik” diye konuştu.

Basının pandemi sürecini mali açıdan en zararla atlatan sektörlerden birisi olduğunu anlatan Duran, “Pandemiyi mali açıdan en az zararla atlatan sektörlerden birisiyiz. Sadece bir düşüncemiz vardı insan kaynakları açısından emekçiyi kollamak, çalışan çıkarmamak. İlanlarda kısmi düşüş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, Eylül ayı gibi pandeminin etkisini büyük ölçüde yitirecek. Artık tirajımıza mani olan konularda ortadan kalkmaya başladı. Bundan sonrasında yapılması gereken çalışmaları yönetim kurulumuz ve genel kurulumuz da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

YATIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Sektöre yatırım yapılması için çağrıda bulunan Duran, şunları kaydetti: “Dijitale yatırım yaptığınız gibi gazetelerinize de yatırım yapın. Gazeteleri vatandaşlara ulaştırabilme, organize olma veya reklam verme, değişik pazarlama teknikleri gibi konularda gazeteleri ayakta tutabilecek neler varsa onları sürdürelim. Ziyaret ettiğimiz illerde kamu kurumlarıyla da görüşüyoruz. Yerel basına sahip çıkılmasına istiyoruz”

(Haber Merkezi)

