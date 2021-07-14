Demokrasi Zaferi’nin 5. yılı

15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişiminin 5. yıldönümünde, Demokrasi Zaferi’ni coşkuyla kutluyor, 15 Temmuz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anarken, gazilerimize de sonsuz minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri bugün başlayacak. Bugün saat 09.00’da Merkez Feruz köyü-Laçin Yeşilgöl rotasında doğa yürüyüşü başlayacak, yine aynı saatte şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek. Saat 09.30’da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde “Türkiye Geçilmez” konulu kompozisyon ve resim sergisi açılacak. Saat 10.00’da ise Atatürk Spor Salonu’nda Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirilecek.

Bu akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi Türk Halk müziği Topluluğu tarafından Kahramanlık Türküleri Konseri verilecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni kutlama ve şehitleri anma etkinlikleri yarın kapsamlı bir programla devam edecek. (Haber Merkezi)

