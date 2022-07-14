Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Başkan Halil İbrahim Aşgın düzenlenecek etkinlikler kapsamında “Bugün (14 Temmuz) Perşembe Türk Halk Müziği Konseri, Yarın (15 Temmuz) Cuma günü ise şehitlerimiz anısına kan bağışı, fener alayı yürüyüşü, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı Konserleri, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Kahramanlık temalı zeybek gösterisi, Talha Bora Öge Şiir ve Türkü Konseri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan’ın konuşmaları yer alacak ve tüm camilerde okunacak sela ve demokrasi nöbetleriyle etkinliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Başkan Aşgın, 14-15 Temmuz günü Kadeş Barış Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinliklere tüm Çorumluları davet etti. Buna göre yarın saat 15.00’de başlayacak anma programında şu etkinlikler yer alacak. “Saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Protokol Konuşmaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Slayt Gösterisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusunun Bitiminde Sancağın Sporculardan Teslim Alınması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü «Türkiye Aşkına» konulu; kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara hediyelerinin takdimi, Kahramanlık Temalı Zeybek Gösterisi, Konser- Talha Bora ÖGE, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarının dinlenmesi, kapanış ve sabaha kadar demokrasi nöbeti tutulması”

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Türkiye Aşkına” temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacağı ve üç gün içinde 9 bin etkinliğin gerçekleştirileceği dile getirildi.

(Haber Merkezi)

