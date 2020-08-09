“Demokrasi ve adalet ayaklar altında”

Gelecek Partisi Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Gelecek Partisi İl Başkanı Gökhan Külcü, merkez ilçe kongresinin ardından devamında Alaca, Sungurlu, Osmancık ve Dodurga ilçe kongrelerinin yapılacağını anlattı.

Bugüne kadar 67 il ve 310 ilçede teşkilatın kurulduğunu belirten Külcü, “Yaşadığımız pandemi süreci ve her türlü engellemeye rağmen bu kadroları kurabildik. Her türlü baskıya ambargoya, yasaklara ve tehditlere rağmen dimdik ayaktayız. Bu kutlu mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Ülkenin zor günler geçirdiğini anlatan Külcü, bu zor süreçte Gelecek Partisi olarak önceliğin insan onurunun korunması olduğunu belirtti. Gelecek Partisinin en önemli derdinin ayrım gözetmeksizin 83 milyon insanın haklarının ve hukuklarının korunması olduğunu belirten Külcü, “Bizi diğerlerinden ayıran en önemli vasfımız insan onurunu zedeleyen ve baskılayan hiçbir gücü kabul etmememizdir. Bizlerin tek bir davası vardır. Bu dava partilerin, kurumların, kişilerin üstündedir. Bu dava bir iktidar veya güç davası değildir. Bu dava kişisel bir dava değildir. Bu dava kula kulluğun bitirilmesidir. Bu dava insan onuru davasıdır. Bu iktidar yüzünden, insan onurunu yaşatacak olan demokrasi ve adalet ayaklar altındadır. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı bir ülkede büyüme yerine küçülme olur, huzur yerine gerilim olur, adalet yerine baskı olur.

Türkiye bu iktidarın rant kavgalarından, yolsuzluklarından, israfından, ekmeğini küçültmesinden, ekonomik palavralarından bıkmış durumdadır. Ülkemiz huzur istiyor” dedi. (Erkan BAYATLI)