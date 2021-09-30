“Demokrasi şölenimiz başlıyor”

Bugüne kadar tüm kongre süreçlerini bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdiklerini ve bu dönemde de dostlarını sevindiren ve gururlandıran bir seçim sürecini yürüteceklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:

“Türk Eğitim-Sen’in her bir üyesi donanımı, meslek aşkı ve sendikal hassasiyetiyle eğitim çalışanlarının temsil sorumluluğunu ifa edebilecek niteliklere haizdir. Bu itibarla gerek delege seçimlerinde ve gerekse genel kurullarda aday olacak her bir yol arkadaşımızı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Türkiye’mizin en büyük, en etkin ve en itibarlı sendikası ve milli sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim-Sen, Türk memur sendikacılığının kutup yıldızı olarak ışık olmaya devam edecektir. Bu vesileyle cesaret ve gücümüzün asıl kaynağı olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Seçim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi https://turkegitimsen.org.tr/ / internet sitesinde, ( Şubelerden haberler bölümünde) ilan edilmiştir.” (Haber Merkezi)

