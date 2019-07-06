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“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, bu topraklarda bir gün demokrasinin mutlaka kazanacağını söyleyerek 23 Haziran’ın bunun bir başlangıcı olduğunu kaydetti.

“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, bu topraklarda bir gün demokrasinin mutlaka kazanacağını söyleyerek 23 Haziran’ın bunun bir başlangıcı olduğunu kaydetti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:35
“Demokrasi bir gün bu topraklarda kazanacak”

Çorum olayları anma etkinlikleri için Almanya’dan geldiğini belirterek Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” sözleri ile konuşmasına başlayan Hüseyin Mat, birlik olmadıkları sürece Maraş, Sivas, Çorum gibi katliamların yaşanmaya devam edeceğini kaydetti.

“Biz en güçlü kılan öğemiz birlikte mücadele etmekten geçiyor” diyerek aynı acılar tekrarlanmasın diye Çorum, Maraş ve Sivas anmalarına katıldıklarını, amaçlarının yaraları kaşımak olmadığını ve tek isteklerinin birlikte kardeşçe yaşamak olduğunu açıkladı.

Yaşanmışlıklara inat içlerindeki umudu asla öldürmediklerini belirten Hüseyin Mat, konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Aleviler ve Alevi dostları bir gün mutlaka kazanacak. Çünkü faşizmin panzehri demokrasidir. Özgürlüktür, eşitliktir ve birlikte mücadele etmektir. Demokrasi bir gün mutlaka bu topraklarda da kazanacak. Umutsuzluğun zirve yaptığı asla AKP’nin alaşağı edilemeyeceği düşünülen bir ortamda 13 yaşında bir delikanlı çıktı. Herşey güzel olacak dedi. Eğer 13 yaşındaki çocuk bunu gördüyse bizim sahip çıkmamız lazım. O nedenle biz direnmeye devam edeceğiz. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz”

Günün korkma, çekinme, evde oturma ve kahvede oturma günü olmadığını, sokakta olarak haklarını arayacaklarını da anlatan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Mat, “Biz çok bedel ödedik ama yüzümüzün kızaracağı hiçbir şey yapmadık. Bu yüzden bu olaylarda hesap vermesi gerekenler bir gün bu hesabı mutlaka verecek. Biz de bu hesabı sorana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir kez daha çorumda hayatını kaybeden canlarımızı saygıyla sevgiyle hasretle anıyor ve siz değerli canlarımızı da saygıyla sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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