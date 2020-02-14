“Demiryolunda fizibilite çalışmaları bu yıl bitecek”

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılmak için Çorum’a gelen Kurtulmuş, Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

Burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Murat Çağrı Erdinç ve Tamer Orhan tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra anı defterini imzaladı.

Ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kadir Şeker davasıyla ilgili açıklamalarda buldu. Adaletin yerini bulmasını temenni ettiklerini belirten Kurtulmuş, “Devam etmekte olan bir soruşturma var. Türkiye'nin hassas bir şekilde takip ettiği bir dava olacak. Adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirme yapan Kurtulmuş, demiryoluyla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek, fizibilite çalışmasının bu yıl biteceğini, projesine ise önümüzdeki yıl başlanacağını dile getirdi.

(Taner ŞİMŞEK)