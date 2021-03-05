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“Demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmeye başlandı”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyeleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, komisyon üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Karaismailoğlu, tamamlanan ve devam eden yatırımlardan, yap işlet devret projelerine; ulaştırmadan haberleşmeye bilgi ve uzay teknolojilerine kadar komisyon üyelerinin her alandaki sorularını yanıtladı.
Güncel 05.03.2021, 23:39
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının proje ve yatırımlarının anlatıldığı sunumun ardından konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına kadar yatırımların karayolları ağırlıklı olduğunu belirterek, karayolları yatırımlarında yoğun bir çaba sarf ettiklerini, fakat son yıllarda demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, “Demiryolu yatırımları hem maliyet açısından yüksek, hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerekiyor.” dedi.
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