“Demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmeye başlandı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının proje ve yatırımlarının anlatıldığı sunumun ardından konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılına kadar yatırımların karayolları ağırlıklı olduğunu belirterek, karayolları yatırımlarında yoğun bir çaba sarf ettiklerini, fakat son yıllarda demiryolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, “Demiryolu yatırımları hem maliyet açısından yüksek, hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerekiyor.” dedi.

