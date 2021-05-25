“Demiryolu ve havalimanının takipçisiyiz”

Samsun-Çorum/Ankara demiryolu projesinin Çorum için çok önemli olduğunu vurgulayan Usta, “Çorum’un sanayisinin gelişmesi için havalimanı ve demiryolu ihtiyacı ivedilikle giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Erhan Usta, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ile buluştu.

İş dünyasının temsilcileri ile istişare toplantısı yapan Usta, daha sonra Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, sanayici ve esnafın nabzını tuttu.

Erhan Usta’ya İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Çorum ziyaretini değerlendiren Usta, “İYİ Parti Çorum İl Başkanımız Bekir Özsaçmacı ve yönetimiyle birlikte; Çorum Organize Sanayi Bölgesinde sanayiciler ve iş adamları ile buluştuk. Çorum’un sanayisini ve ticaretini değerlendirdiğimiz toplantıda, nakliye ve lojistik eksikliğini gidermek için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çorum’un demiryoluna ve havalimanına ihtiyacı var. Bu konunun gerek sosyal medyada gerekse TBMM’de takipçi olacağımızdan bütün Çorum halkı emin olsun” dedi.(Nurdan AKBAŞ)

