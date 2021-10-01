“Demiryolu şimdiye yapılmalıydı, Çorum havaalanını da hak etmişti”

Lakabı “Fauncu Kara Mecit”…

Asıl adı Mecit Bendaz…

Bugün 89 yaşında. 18 yıldan beri emekli…

Eşi Meliha Bendaz’ı 21 yıl önce kaybetmiş. Oğlu Ahmet Bendaz Mersin Silifke’de yaşıyor. Kızı Filiz Bölükbaşı Çorum’da.

Çorum’un tanınmış restoran şeflerinden Ahmet Ünel’le birlikte gazetemizi ziyaret eden Mecit Bendaz, Çorum’un 1940’lı, 50’li yıllarına ilişkin ilginç anılarını anlattı.

YOZGAT ÜZERİNDEN ANKARA

“Taa eskilerde, Alaca-Yozgat-Yerköy-Kaman-Bala-Konya Yolu üzerinden Ankara’ya 2 günde gidilirdi.” diyen Kara Mecit, kendisinin muavinliği döneminde, yolcuların Çerikli tren istasyonuna otobüslerle götürüldüğünü, gelen yolcuların da buradan alınıp Çorum’a getirildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Ben Seydimoğulları’nın otobüslerinde çalışıyordum. Benzinli Dodge, Desoto, Fargo otobüsler vardı. Belediye’nin ve Celal Güçlü’nün otobüsleri ile rekabet ediyorduk. Çerikli’de kollarından çekerek yolcu kapma yarışına girerdik.”

MERSİN’DEN SEBZE ÇERİKLİ ÜZERİNDEN…

“Sebze-meyve, Mersin’den trenle Çerikli’ye gelirdi. Kamyonlar oradan alır Çorum’a getirirdi. Çerikli-Ankara arası, zannederim 1951-52 yıllarında açıldı.

İran, Irak, Suriye, Ürdün, Bulgaristan, Yunanistan…Komşu ülkelerin hepsine nakliyecilik yaptım. Her yerde ayrı anılarım var. Bu ülkelere giriş-çıkışlarda çok zorluklar çekerdik.

Çorum’un yıkılıp Adliye binası yapılan eski hapishanesi yapılırken ben 8 yaşındaydım.

Şoförler Odası binasını biz yaptık. Şamlıoğlu Fahri Başkanımızdı.

‘Kara Mecit’ ismini bana, muavinliğimde şoför Kör Kamil koydu. Öyle de kaldı. Neredeyse soyadımı kimse bilmez.

Benim çocukluğumda Halkevi binasından radyo yayını yapılırdı. Büyüklerimiz Saat Kulesi dibinde büyük merakla ajans dinlerdi.”

ULAŞIMDA İYİ YERLERE GELDİK, AMA…

“Bizim zamanımızdaki karayolu ulaşımı ile şimdiki ulaşım imkânları kıyas bile edilemez. O zamanlar, böyle yollar hayal bile edilemezdi. Otobüslerin ve kamyonların teknik kapasiteleri de kıyas edilebilir gibi değil.

Ama, Çorum’un ulaşım imkânları bakımından hak ettiği kadar geliştirilemediğini, ihmal edildiğini düşünüyorum.

Mesela, benim çocukluğumda da demiryolundan bahsedilirdi. Şimdiye kadar Çorum’a demiryolu gelmeliydi. Çok sözler verildi, yerine getirilmedi. Şimdi planlama çalışması varmış, ama kimbilir ne zaman gerçekleşir?

Havaalanı konusunda da Çorum’un hakkının yendiğini düşünüyorum. Çünkü, bu bölgenin kendi imkânlarıyla sanayileşen şehri Çorum…Havaalanı her yerden önce Çorum’un hakkıydı.” (Haber Merkezi)

