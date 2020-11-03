“Demiryolu projesi 2021’de ihale oluyor”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un yıllardır hayalini kurduğu demiryolu projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Güncel 03.11.2020, 11:57
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Karayolları yatırımlarını yerinde inceleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bir basın mensubunun demiryolu ile ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü aktardı.
Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da yapılan il kongresindeki konuşmasında ‘Samsun-Ladik-Havza-Çorum-Delice arasındaki Hızlı Tren Projesinin fizibilite çalışması bitti. Önümüzdeki yıl inşallah ihalesini yapacağız’ dedi. Ben de buradan Cumhurbaşkanı’mızın bizzat söylediklerini aktarıyorum. İnanıyorum ki, en kısa sürede Çorum Hızlı Trene kavuşacak. Hızlı tren hattıyla birlikte sadece yolcu taşımacılığı değil, sanayicilerimiz için de son derece önemli olan yük taşımacılığı da yapılacaktır” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi)
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