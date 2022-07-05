“Demiryolu, havaalanı ve acemi birliğini ne oldu?”

Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı ek bütçe görüşmelerinin yapıldığı Belediye Meclisi’nde gündem dışı bölümde söz alan Yılmaz, kentin gündemini meşgul eden Çorum Hızlı Tren projesinin 2053’te tamamlanacağı haberleri üzerinden iktidara yüklendi.

Dün gerçeğin ortaya çıktığını, 1959 yılından bu yana oyalanan Çorum’un bir kez daha oyalandığını ifade eden Yılmaz, “2053 yılında inşallah bir fırsat daha verirseniz bu iktidar trene bindirecek. Olmadı 2071’de kesin bindirir. Hedefleri sıraladık 2023 tren yok, 2053’te diyor en azından böyle bir düşüncemiz var. O da olmazsa Allah izin verirse 2071’de kent olarak trene bineceğiz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin tren müjdesi sırasına girdiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Vekilin bir tanesi açıklıyor ‘Ulaştırma bakanıyla görüştüm tren kente hayırlı uğurlu olsun’, iktidarın diğer vekili ‘Olur mu kardeşim biz zaten aldırmıştık 2023’te tren olacak.’ Çorum’u bir kez daha merkezi idareden hızlı tren yatırımı alan değil ancak çok hızlı tren yitiren bir kent haline dönüştürdünüz. Yayında yapımda emeği geçenlere meclis grubumuz adına teşekkür etmiyoruz, bu ayıp da onlara yeter.”

Mevcut iktidarın bununla birlikte havaalanı müjdesi verdiğini de belirten Yılmaz, devletin yatırım programında Çorum havaalanının Ç’sinin olmadığını ama iktidarın uçağın birini indirip, birini kaldırdığını sözlerine ekledi.

“3 YIL GEÇTİ, ÇORUM’A BİR ACEMİ BİRLİĞİ GELMEDİ”

İktidarın Acemi Birliği müjdesi de olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Milli Savunma Bakanına gitmiştiniz, Çorum’a hayırlı olsun demiştiniz, Görevi doldurdunuz 3 yıl geçti, Çorum’a bir acemi birliği gelmedi. Çorum’a acemi birliğinin gelmesini yadırgıyor muyuz yok. 3 aydır belediye başkanı meclis toplantılarına gelmiyor. Sanırım Halil İbrahim bey meclisin yolunu unuttu, inşallah önümüzdeki toplantıya gelir.” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

