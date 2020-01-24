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Demirle geçen bir ömür

Çorum'da, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlarken en eski mesleklerden biri olan demircilik de kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında geliyor. 

Demirle geçen bir ömür

Çorum'da, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı meslekler yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlarken en eski mesleklerden biri olan demircilik de kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında geliyor. 

24 Ocak 2020 Cuma 15:45
Demirle geçen bir ömür

Kızgın ateşlerde dövülen demirin dönüştürüldüğü el sanatlarından biri olan demircilik mesleği de teknolojiye direnemeyerek yenildi. Türk el sanatları ve zanaatları içinde yer alan ‘demircilik’ önemli bir yer tutarken şehirlerde sayıları birkaç kişiyi geçmeyen demirciler de, çırak yetişmediği için mesleğin yakın zamanda hiç icra edilmeyeceğini söylüyor. 
Sungurlu’da 30 yılı aşkın süredir demirci ustalığı yapan 44 yaşındaki Yusuf Bolat, 1960 yılından beri deden babasına geçen mesleği yaşatmaya çalışıyor. Sobacılar arasında sıcak demir dövme mesleğini sürdüren Yusuf Bolat, “30 yıla aşkın süredir bu meslekte çekiç sallıyorum. Dedem ve babam zamanın da bu iş çok güzel ve değerli bir meslekti. Şimdiler de kaybolmaya yüz tutmuş duruma geldi. Artık bu işte çırak bulmak imkansız. Kimse gelip de bu işte çıraklık yapıyım demiyor. Her malzemenin hazırı var. Herkes gelip de tamir ya da yaptırma derdine düşmüyorlar. Gidip hazırını alıyorlar” diye söyledi. 

“Göç verdik, köylerde insan kalmadı” 
Çocukluğunda babasının yanında öğrendiği bu mesleği zor şartlar altında devam ettirmeye çalıştığını söyleyen sıcak demir dövme ustası Bolat, sıcaklığı 360 dereceyi bulan ateşin karşısında demiri eriterek örs üzerinde çekiç darbeleriyle şekil verdiğini belirtti. Artık eskisi gibi bu işte malzeme bulması da zorlaştı diyen Bolat, “İstediğimiz malzemeyi hemen bulmak kolay olmuyor. 360 derece ateşte çalışmak zor olmuyor ama bu işte malzeme temin etmek daha zorlaştı her geçen gün daha da imkanları kısıtlanıyor. Beş yıla kadar da bu mesleği bu gidişle bırakmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor” diye konuştu. 

(İHA)

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