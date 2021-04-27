Demirer: “Haddini aşanları bir kez daha uyarıyoruz”

ADD Şube Başkanı Demirer, “Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin ve şehit edilen evlatlarımızın yüreğimizdeki yeri asla tartışılamayacak değerdedir” ifadesini kullandı.

Demirer, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Derneğimiz ile ilgili kimi yerel basında ve sosyal medya ortamlarında paylaşılan:

“Atatürkçü Düşünce Derneği şehit öğretmenin ismini sildirmek istedi” şeklinde ki haber ve paylaşımlar, kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. Bu haber ya bilgisi olmayanların cehaletidir ya da kurumumuza karşı bilinçli bir saldırıdır…

Üyemiz olmayan bir şahsın haddini aşarak, dava açmasını; geçmişte ki durumu nedeniyle, kurumumuza yansıtılmasını; şiddetle reddediyor, kınıyor ve art niyetli bir karanlık girişim olarak görüyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği; vatan, millet, cumhuriyet ve demokrasi savunmasında canlarını feda eden şehitlerimize hiç ayrımsız saygılıdır ve aziz hatıralarına bağlıdır.

Bölücü hain PKK terörü sonucu yitirdiğimiz; genç öğretmenimiz, Şehit Aybüke Yalçın’ı bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Aybüke Yalçın öğretmenimizin ve şehit edilen evlatlarımızın yüreğimizdeki yeri asla tartışılamayacak değerdedir. Haddini aşanları bir kez daha uyarıyoruz…

Derneğimizin adını bu asılsız ve yalan haberde kullananlara karşı gerekli yasal işlemleri başlatmış bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Haber Merkezi)