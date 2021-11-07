Demirer: “Atatürk’ün sözlerini suç saymak kimsenin haddi değildir”

Demirer, “Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bağlılığını, Atatürk’ ün sözlerini suç saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun, kimsenin haddi değildir” dedi.

Demirer, “En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” ifadesini kullandı.

Ordu - Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un Cumhuriyet Bayramı konuşmasında Atatürk’ten övgü ile söz edip minnet, özlem ve saygıyla anmasının ve “Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” sözlerine yer vermesinin bazılarını rahatsız ettiğini ve bu durumun şikâyet konusu olduğunu dile getiren Uğur Demirer, “Gariptir ki; bu hadsiz ve haksız şikâyet yetkililerce ciddiye alınıp ‘Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutum’ gibi anlaşılması olanaksız bir gerekçe ile hakkında soruşturma açılan değerli kaymakamımız, ‘Soruşturmanın selameti açısından (!)’ görevden uzaklaştırılmış. Olayın duyulmasından itibaren yükselen ve giderek şiddetlenen tepkiler, bu uygulamanın toplum vicdanını derinden yaraladığını göstermektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

ADD Şube Başkanı Demirer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“ATATÜRKÇÜ KAYMAKAMA SAHİP ÇIKIYORUZ”

“Aziz milletimizin büyük çoğunluğu ile Sayın Miraç Akbulut’a sahip çıktığını görmek ise, bu utanç verici durumun tek sevindirici yanı olmuştur.

Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bağlılığını, Atatürk’ ün sözlerini suç saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun, kimsenin haddi değildir.

Ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği; Genel Başkan’ından en yeni üyesine kadar, toplumumuzun gösterdiği bu haklı tepkiye yürekten katılıyor, değerli Kaymakamımız Sayın Miraç Akbulut’un yanında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyor ve yineliyor: “Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır!” (Haber Merkezi)

