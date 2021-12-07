Demir’den Çorum’u başarıyla temsil eden kuaförlere kutlama
Güncel 07.12.2021, 00:12
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Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adayı Gazi Demir, Dünya Kuaförleri Federasyonu’nun düzenlediği Golden Hair Türkiye Festivali’nde, ulusal ve uluslararası katılımcılar arasında Çorum’ en iyi şekilde temsil eden Çorumlu kuaförler Ahmet Fındıkçı, Hamdi Kupen, Ömer Kaya ve Mehmet Özdemir’i işyerlerinde tek tek ziyaret ederek kutladı.
Gazi Demir, böylesine önemli bir platformda Çorum’un yüzünü ağartan meslektaşlarına şükran duygularını ifade ederek “Sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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