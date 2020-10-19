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Demirdelen’den TSO’ya veda

Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü görevine atanan Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Güncel 19.10.2020, 19:14
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Demirdelen’den TSO’ya veda

Çorum Gümrük Müdür Vekili Kemal Göktaş ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Demirdelen, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir süre görüştü.

Çorum’da Ekim 2016’dan beri Gümrük Müdürü olarak görev yapan Demirdelen’in Tekirdağ Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü görevine atanmasından dolayı tebrik eden Başaranhıncal kendisine bundan sonraki görevinde ve hayatında başarılarının devamını diledi.

Ziyarette TSO Başkanı Başaranhıncal tarafından Demirdelen’e ilimize hizmetleri için plaket verildi.

(Haber Merkezi)

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