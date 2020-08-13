Demir yığını altında kalan işçi kurtulamadı
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Hacılarhanı köyü nüfusuna kayıtlı Recep Çivici, Ankara'da geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 13.08.2020, 18:41
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Edinilen bilgilere göre Ankara’da Organize Sanayi’de faaliyet gösteren bir firmada çalışan Çivici, yangın merdivenlerinin üzerine düşmesi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Olay sonrası fabrikaya ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınlarının altında kalan Çivici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Merhumun cenazesi dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
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