Demir yığını altında kalan işçi kurtulamadı

Edinilen bilgilere göre Ankara’da Organize Sanayi’de faaliyet gösteren bir firmada çalışan Çivici, yangın merdivenlerinin üzerine düşmesi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Olay sonrası fabrikaya ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınlarının altında kalan Çivici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Merhumun cenazesi dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(Haber Merkezi)