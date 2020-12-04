Demir: “Engelleri birlikte kaldıralım”

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin engellilere sağladığı refah düzeyi olduğunu belirterek “Engelli olmak yalnızca o bireyin yada ailesinin değil, toplumun bütün kesiminin önemsemesi gereken bir konudur” şeklinde konuşan Fatma Müjgan Demir, dernek olarak engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmayan, azimle çalışan, kararlı duruş ve çabalarıyla herkese güç veren kardeşlerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Toplumun birer engelli adayı olarak onları anlayışla karşılayarak yaşama adapte etmesinin önemine değinen Demir; “Engelli kardeşlerimiz hayata küsmemeli, sosyalleşmeli ve kendi kariyerini devam ettirmeli. Engellilerin sadece 3 Aralık’ta değil, her gün hatırlanması gerekir” diye konuştu.

“Bizler Çölyak aileleri olarak engelli kardeşlerimizden kendimizi ayrı tutmuyoruz” diyen Fatma Müjgan Demir mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bizim de yeme engelimiz var. Engelli olmak sadece bir uzvun işlev görmemesi değildir. Çölyaklılar da engellidir ve onlara da bu yönde destek olunmalıdır. Çölyaklı kardeşlerimizin yeme engelini aşabilmesi için Çorum Çölyak Derneği olarak elimizden gelenin azamisini gerçekleştiriyoruz. Başarılı olabilmemiz için bize destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, başta çölyaklı aileler olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum”

(Haber Merkezi)