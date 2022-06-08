Demet Sabancı Çorum'da “pazar alışverişi”ne çıktı
Turkey ONE Derneği ve Çorum İş Kadınları Derneği’nin işbirliği ile başlayan Puduhepa günleri etkinliği için ilimize gelen iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, etkinlik öncesi pazar alışverişine çıktı.
Güncel 08.06.2022, 18:46
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Türkiye’nin önemli iş kadınlarından Demet Sabancı Çetindoğan, beraberinde Turkey One Derneği yöneticileri ile birlikte Çarşamba Pazarı’nda alışveriş yaparak, pazar esnafıyla sohbet etti.
1965 yılında Adana'da Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Demet Sabancı Çetindoğan’a pazar ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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