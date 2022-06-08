Demet Sabancı Çorum'da “pazar alışverişi”ne çıktı

Türkiye’nin önemli iş kadınlarından Demet Sabancı Çetindoğan, beraberinde Turkey One Derneği yöneticileri ile birlikte Çarşamba Pazarı’nda alışveriş yaparak, pazar esnafıyla sohbet etti.

1965 yılında Adana'da Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı çiftinin kızları olarak dünyaya gelen Demet Sabancı Çetindoğan’a pazar ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

