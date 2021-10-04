Demet & Alparslan çifti dünyaevine girdi

Cevriye & Alaattin Öksüz çiftinin kızları Demet ile Hidayet & Mehmet Sucu çiftinin oğlu Alparslan geçtiğimiz günlerde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Genç çift için Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 6. Sokak Gülnur Apartmanı’nda yemek Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak Çiğdem Apartmanı’nda ise kına gecesi düzenlenirken, düğün töreni de İnci Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genç çiftin düğününe MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP önceki dönem il başkanları Ahmet Ertekin, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Öksüz ve Sucu ailesini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

