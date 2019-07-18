Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101566
ALTIN
261.723
DOLAR
5.6804
STERLİN
7.0653
EURO
6.3745

Demer’in YKS başarısı

Demer Koleji, merkezi sınavda bir başarı daha elde etti. Demer Koleji, LGS Türkiye1’incisinin ardından üniversite sınav sonuçlarında da Türkiye dereceleri çıkarmayı başardı. Çorum’un en köklü eğitim kurumu olan ve 1996 yılından itibaren sayısız başarılara ve derecelere imza atan Demer Eğitim Kurumları 2019 YKS sayısal puanında Türkiye 29’uncusu ve Türkiye 265’incisi, eşit ağırlık puanında Türkiye 266’ncızı, Türkiye 383’üncüsü, Türkiye 685’incisi, TYT puanında Türkiye 64’üncüsü ve Türkiye 469’uncusu çıkardı. Bu derecelerin yanında ilk 20 binde 50 ye yakın öğrenci bulundurmayı başardı.

Demer’in YKS başarısı

Demer Koleji, merkezi sınavda bir başarı daha elde etti. Demer Koleji, LGS Türkiye1’incisinin ardından üniversite sınav sonuçlarında da Türkiye dereceleri çıkarmayı başardı. Çorum’un en köklü eğitim kurumu olan ve 1996 yılından itibaren sayısız başarılara ve derecelere imza atan Demer Eğitim Kurumları 2019 YKS sayısal puanında Türkiye 29’uncusu ve Türkiye 265’incisi, eşit ağırlık puanında Türkiye 266’ncızı, Türkiye 383’üncüsü, Türkiye 685’incisi, TYT puanında Türkiye 64’üncüsü ve Türkiye 469’uncusu çıkardı. Bu derecelerin yanında ilk 20 binde 50 ye yakın öğrenci bulundurmayı başardı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:30
Demer’in YKS başarısı

Okul idaresi, Türkiye derecesi yapan öğrencileri plaket ve altınla ödüllendirdi. Bu başarıda katkısı olan öğretmen ve velilerine teşekkür etti.

Demer Koleji’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 22 - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek tercih dönemi için çalışmalara başlandı. Demer Koleji rehber öğretmenleri tercihler konusunda yardım isteyen tüm öğrencilere destek sunacaklar. Öğrenciler için hayati bir önem taşıyan tercih döneminde uzman bir kadrodan destek alınması çok önemli.”

2019-2020 eğitim öğretim yılında yoluna akademik donanımı yüksek yenilenen kazanımlarının farkında olan her branşta profesyonel çalışmalar yapabilen güçlü bir eğitim kadrosuyla devam edecek olan Demer Koleji, tüm öğrencileri bu imkânlardan yaralanmaya davet etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahlatcı’dan örnek davranış
Ahlatcı’dan örnek davranış
Vali Çiftçi arkadaşını ağırladı
Vali Çiftçi arkadaşını ağırladı
Çorum’a yeni mahkeme
Çorum’a yeni mahkeme
15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar
15 Temmuz’u Teheccüd Namazı ile noktaladılar
Toplanan süt miktarı azaldı
Toplanan süt miktarı azaldı
Recep Çıplak asaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Recep Çıplak asaleten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim