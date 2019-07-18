Demer’in YKS başarısı

Okul idaresi, Türkiye derecesi yapan öğrencileri plaket ve altınla ödüllendirdi. Bu başarıda katkısı olan öğretmen ve velilerine teşekkür etti.

Demer Koleji’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 22 - 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek tercih dönemi için çalışmalara başlandı. Demer Koleji rehber öğretmenleri tercihler konusunda yardım isteyen tüm öğrencilere destek sunacaklar. Öğrenciler için hayati bir önem taşıyan tercih döneminde uzman bir kadrodan destek alınması çok önemli.”

2019-2020 eğitim öğretim yılında yoluna akademik donanımı yüksek yenilenen kazanımlarının farkında olan her branşta profesyonel çalışmalar yapabilen güçlü bir eğitim kadrosuyla devam edecek olan Demer Koleji, tüm öğrencileri bu imkânlardan yaralanmaya davet etti.

(Haber Merkezi)